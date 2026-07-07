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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Ніхто такого не очікував: акторка Емма Корін здивувала своїм вбранням на Тижні моди в Парижі

Зірка серіалу «Корона» обрала креативний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Емма Коррін

Емма Коррін / © Associated Press

На показі бренду Schiaparelli у Парижі акторка Емма Коррін з’явилася у вбранні, якого, мабуть, ніхто не очікував побачити і стала головною сенсацією дня. Вона обрала ансамбль, який аж ніяк не був класичним вибором, але ідеально відповідав стилю Модного дому — це було мистецтво.

Коррін з’явилася в незвичайному жакеті у вигляді птаха. Верхня частина була повністю вкрита пір’ям рожевих, жовтих, зелених та білих кольорів, а спереду стирчать видовжені об’ємні дзьоби просто на грудях.

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Пір’я тягнулося аж до високого скульптурного коміра жакета, який був навколо її обличчя. Глибокий виріз спереду майже оголюва живіт Емми.

Нижня частина вбрання була мінімалістичною — Коррін обрала прості чорні оксамитові штани та класичні чорні туфлі на ремінцях, і таким чином зосередила всю увагу на верхній частині вбрання.

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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