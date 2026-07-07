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- Шоу-бізнес
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Ніхто такого не очікував: акторка Емма Корін здивувала своїм вбранням на Тижні моди в Парижі
Зірка серіалу «Корона» обрала креативний образ.
На показі бренду Schiaparelli у Парижі акторка Емма Коррін з’явилася у вбранні, якого, мабуть, ніхто не очікував побачити і стала головною сенсацією дня. Вона обрала ансамбль, який аж ніяк не був класичним вибором, але ідеально відповідав стилю Модного дому — це було мистецтво.
Коррін з’явилася в незвичайному жакеті у вигляді птаха. Верхня частина була повністю вкрита пір’ям рожевих, жовтих, зелених та білих кольорів, а спереду стирчать видовжені об’ємні дзьоби просто на грудях.
Пір’я тягнулося аж до високого скульптурного коміра жакета, який був навколо її обличчя. Глибокий виріз спереду майже оголюва живіт Емми.
Нижня частина вбрання була мінімалістичною — Коррін обрала прості чорні оксамитові штани та класичні чорні туфлі на ремінцях, і таким чином зосередила всю увагу на верхній частині вбрання.