ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Онучка Ельзи Скіапареллі потрапила під приціл папараці дорогою на Тиждень моди

Нащадок знаменитої модельєрки відвідала Париж.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Маріса Беренсон

Маріса Беренсон / © Getty Images

Маріса Беренсон — видатна акторка та модель, яка є представницею відомої родини Скіапареллі. Саме її бабуся заснувала колись легендарний Модний дім, речі від якого тепер носять відомі жінки та чоловіки світу шоу-бізнесу.

Вона традиційна гостя на показах бренду і новий Тиждень моди у Парижі не став виключенням. Маріса з’явилася на публіці у неймовірній червоній сукні з довгими рукавами і декольте, яку також прикрашав напуск, комірець і манжети.

Маріса Беренсон / © Getty Images

Маріса Беренсон / © Getty Images

Однак головною прикрасою образу став подол сукні, який Маріса тримала у руках за допомогою золотого ланцюжка. Образ також доповнили такі аксесуари, як прикраси у вухах і на руках, а також окуляри і бежеві туфлі з з золотими підборами.

Раніше ми розповідали та показували в якій весільній сукні Маріса йшла до вівтаря і хто був її автором.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie