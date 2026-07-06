Онучка Ельзи Скіапареллі потрапила під приціл папараці дорогою на Тиждень моди

Маріса Беренсон / © Getty Images

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Маріса Беренсон — видатна акторка та модель, яка є представницею відомої родини Скіапареллі. Саме її бабуся заснувала колись легендарний Модний дім, речі від якого тепер носять відомі жінки та чоловіки світу шоу-бізнесу.

Вона традиційна гостя на показах бренду і новий Тиждень моди у Парижі не став виключенням. Маріса з’явилася на публіці у неймовірній червоній сукні з довгими рукавами і декольте, яку також прикрашав напуск, комірець і манжети.

Маріса Беренсон / © Getty Images

Однак головною прикрасою образу став подол сукні, який Маріса тримала у руках за допомогою золотого ланцюжка. Образ також доповнили такі аксесуари, як прикраси у вухах і на руках, а також окуляри і бежеві туфлі з з золотими підборами.

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Раніше ми розповідали та показували в якій весільній сукні Маріса йшла до вівтаря і хто був її автором.

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