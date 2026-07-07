У МВФ дали несподіваний прогноз щодо економіки України: що зміниться найближчими роками

Як зміниться економіка України у найближчі роки / © ТСН.ua

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П’ять європейських економік зростатимуть удвічі швидше за єврозону. Про це свідчать середньострокові прогнози Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2031 року. Серед економік, що розвиватимуться найшвидше протягом наступних 5 років, є і Україна.

Про це пише Euronews.

Україна увійшла в топ-3 економіки, що розвиватимуться найшвидше до 2031 року

У рейтингу-прогнозі від МВФ за економіками, що розвиватимуться найшвидше до 2031 року, Україна посіла третє місце. У період, коли великі економіки переживають стагнацію, маленькі країни стануть драйверами зростання.

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Згідно з останнім звітом МВФ World Economic Outlook, єврозона вступає у період тривалого економічного уповільнення. У період з 2027 по 2031 рік її економіка розширюватиметься в середньому лише на 1,2% на рік. Піковим має стати 2028 рік із показником 1,4%.

Трохи кращу динаміку продемонструє Європейський Союз загалом — 1,4% на рік. Головними гальмами європейських лідерів є високий державний борг, старіння населення, низька продуктивність праці, наслідки енергетичної кризи та геополітична нестабільність.

На глобальному тлі ці цифри виглядають скромно: світова економіка за цей же період має зростати в середньому на 3,2% на рік, країни Азії, що розвиваються, — на 4,6%, Індія — на 6,5%, а Африка на південь від Сахари — на 4,6%.

На 5-му місці європейських лідерів за темпами зростання, МВФ бачить Молдову. МВФ прогнозує Молдові середньорічне зростання на рівні 3,5% у 2027–2031 роках. Зараз країна відновлюється після низки важких потрясінь: війни на кордоні, енергетичного тиску та посухи. Головне джерело відновлення — фінансова підтримка Брюсселя після отримання статусу кандидата у 2022 році та старту переговорів про вступ до ЄС у 2024 році.

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На четвертому місці за очікуваними темпами зростання економіки опинилася Сербія. Сербія випереджає Молдову із середнім показником зростання 3,52% на рік, причому пік розвитку очікується ближче до 2030–2031 років. Найближчим орієнтиром для країни є проведення всесвітньої виставки Expo 2027 у Белграді.

Ця подія спровокувала масштабний бум у будівництві та інфраструктурі. Економіку також підживлюють експорт, потужні китайські інвестиції у видобуток міді та державні інвестиції.

Україна опинилася на третьому місці за прогнозованим зростанням економіки до 2031 року. Для України МВФ закладає середньорічне зростання на рівні 3,8%, а найбільш успішним прогнозується 2028 рік із показником близько 4,2%.

Цей прогноз цілковито базується на сценарії повоєнного відновлення. Базовий варіант МВФ передбачає, що гаряча фаза війни завершиться і розпочнеться масштабна відбудова, яка залучить хвилю капітальних інвестицій — потреби у відновленні вже наближаються до $600 мільярдів за оцінкою Світового банку.

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Якщо цей сценарій не справдиться, ситуація суттєво погіршиться. Негативний варіант МВФ в умовах тривалих бойових дій передбачає зростання української економіки лише на 1% у 2027 році.

«Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна продовжує завдавати великого удару населенню та економіці», — йдеться в останній оцінці Фонду.

© МВФ

На другому місці опинилося Косово. Косово залишатиметься однією з найдинамічніших економік Європи із показником зростання, що наближається до 4%. Економіку підтримують високе споживання домогосподарств, державні інвестиції, фінансова допомога діаспори — з Німеччини та Швейцарії.

На перше місце за темпом зростання економіки до 2031 року МВФ ставить Мальту. Мальта очолює список МВФ серед європейських країн із прогнозом зростання майже на 4% на рік. Останнє десятиліття острівна держава демонструвала стрімкий підйом на 7% щороку завдяки туризму, онлайн-геймінгу, а також фінансовим і професійним послугам.

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Стан економіки України зараз

Нагадаємо, нині в Україні налічується близько 10,5 млн пенсіонерів — це фактично третина населення країни, яке через війну, пандемію та стрімке падіння народжуваності скоротилося до 30–33 мільйонів осіб.

Кількість офіційно працевлаштованих людей, чиї податки фінансують солідарну пенсійну систему, приблизно дорівнює кількості пенсіонерів. Через мобілізацію та масовий виїзд молоді й працездатних громадян за кордон ризик дефіциту Пенсійного фонду та втрати виплат постійно зростає, перетворюючи Україну на країну літніх людей.

Для порятунку системи експерти прогнозують неминуче підвищення пенсійного віку до 65–67 років, тож українцям доведеться працювати «майже до останнього». У довгостроковій перспективі для підтримки економіки Україні також доведеться залучати іноземних трудових мігрантів та підвищувати зарплати, аби втримати власних громадян від виїзду.

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