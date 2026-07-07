Помилка у догляді ротової порожнини, яка може дорого коштувати здоров’ю

Помилка, у догляді ротової порожнини / © Credits

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Чистити зуби «до скрипу» здається гарною звичкою. Проте надто інтенсивне чищення може завдати більше шкоди, ніж користі. Саме про це розповідає видання The New York Times — роками ми можемо так енергійно чистити зуби, ніби відтирати іржу, поки не зрозуміємо, що найбільше від цього страждають ясна.

За словами професора пародонтології Пенсильванської школи стоматології Джозефа П. Фіорелліні, навіть люди, які сумлінно доглядають за зубами, часто недооцінюють важливість здоров’я ясен. І це проблема, адже саме з них нерідко починаються серйозні стоматологічні захворювання.

За статистикою, ознаки захворювань ясен має близько 42% дорослих віком понад 30 років. Такі інфекції можуть призвести до втрати кісткової тканини та зубів, а також впливати на підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, респіраторних інфекцій, навіть деменції.

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Найважливіше місце під час чищення зубів

Одним із перших проявів захворювання ясен є гінгівіт — запалення, яке виникає через накопичення зубного нальоту вздовж лінії ясен. Його легко впізнати, адже ясна стають почервонілими, набрякають і можуть кровоточити під час чищення зубів або використання зубної нитки.

Добра новина полягає у тому, що гінгівіт можна не лише попередити, а й повністю вилікувати на ранній стадії. Для цього достатньо регулярно чистити зуби, користуватися зубною ниткою та не пропускати візити до стоматолога.

Варто приділяти особливу увагу саме лінії, де зуб переходить у ясна. Рекомендується чистити зуби двічі на день по дві хвилини та щодня користуватися зубною ниткою.

Щітку варто тримати під кутом приблизно 45° до ясен, щоб очищати поверхню як над, так і під їхнім краєм. Рухи мають бути короткими та делікатними, а не різкими.

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Підійде як електрична, так і звичайна зубна щітка. Якщо обираєте ручну, стоматологи радять віддавати перевагу м’якій щетині, адже жорстка може травмувати ясна.

Кровоточивість — не норма

Багато людей вважають, що кров під час чищення зубів — звична справа. Насправді це не так. Здорові ясна не повинні кровоточити.

Через дискомфорт люди часто починають уникати ділянки біля ясен або взагалі перестають користуватися зубною ниткою. Проте це лише погіршує ситуацію.

Навпаки, саме цю зону потрібно очищати особливо ретельно. Якщо ж кровоточивість не минає, варто звернутися до стоматолога. Фахівець допоможе визначити причину та покаже правильну техніку чищення й використання зубної нитки.

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Коли ясна «відступають»

Ще одна проблема — рецесія ясен, коли тканини поступово відходять від зуба та оголюють його корінь. Він не має такого міцного захисту, як коронкова частина, покрита емаллю, тому значно вразливіший до карієсу.

Ознаки рецесії легко помітити — зуби здаються довшими, оголена частина має інший колір, а також може виникати чутливість до холодного, гарячого чи навіть під час чищення зубів. У таких випадках рекомендується ретельно очищати міжзубні проміжки за допомогою зубної нитки чи маленьких міжзубних йоржиків.

Також можуть допомогти зубні пасти для чутливих зубів або спеціальні фторовмісні засоби, які призначає стоматолог. Вони зміцнюють поверхню кореня й роблять її менш вразливою до карієсу.

Якщо ж рецесія значна та загрожує інфекцією чи втратою зуба, лікар може запропонувати пластику ясен (пересадку тканин).

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Корисні звички

Стан ясен залежить не лише від зубної щітки. Куріння значно підвищує ризик розвитку захворювань пародонта, тому відмова від цієї звички стане одним із найкращих рішень для здоров’я ротової порожнини.

Варто звернути увагу й на харчування. Існує зв’язок між регулярним вживанням солодких напоїв і захворюваннями ясен. Саме тому варто частіше обирати звичайну воду замість солодкої газованої чи соків із доданим цукром.

Особливу увагу здоров’ю ясен варто приділяти людям із цукровим діабетом. Вони мають вищий ризик розвитку захворювань пародонта, тому повинні повідомляти стоматолога про свій діагноз і проходити профілактичні огляди щонайменше раз на шість місяців.

Красива усмішка починається не лише з білих зубів, а й зі здорових ясен. Саме вони підтримують зуби, захищають їх від інфекцій та можуть багато розповісти про загальний стан організму.

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