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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
1 хв

Модний повтор: на весілля Тейлор Свіфт дві гості прийшли у однакових сукнях

Дві жінки обрали сукні від одного бренду, але мали у них зовсім різний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Подруга Тейлор Свіфт Абігейл Андерсон

Подруга Тейлор Свіфт Абігейл Андерсон / © Getty Images

У п’ятницю, 3 липня, відбулося одне з найгучніших весіль року — у Нью-Йорку стали чоловіком і дружиною співачка Тейлор Свіфт і спортсмен Тревіс Келсі. Пара одружилася у «Медісон-сквер-гарден» — великому комплексі у центрі міста, де проходять спортивні змаганні і концерти.

Весілля було повністю засекреченим, але гостей, які на нього йшли, кілька разів фотографували папараці. Зокрема до об’єктивів фотографів потрапила найкраща подруга Свіфт ще зі школи — Абігейл Андерсон.

Абігейл Андерсон / © Getty Images

Абігейл Андерсон / © Getty Images

Вон обрала для святкування коричнево-бежеву сукню від Sau Lee з корсетом та шовковою спідницею, що мала напуск з драпуванням на бедрах. Сукню прикрашала також елегантна квіткова вишивка. Вартість такої сукні 795 доларів.

Однак Абігейл була не єдиною, хто обрав таке вбрання. На весіллі стався модний повтор, адже також лук від Sau Lee обрала наречена гравця у американський футбол Джуджу Сміт-Шустера — Лора Крук.

Джуджу Сміт-Шустер і Лора Крук / © Getty Images

Джуджу Сміт-Шустер і Лора Крук / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
538
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