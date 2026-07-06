Модний повтор: на весілля Тейлор Свіфт дві гості прийшли у однакових сукнях

Подруга Тейлор Свіфт Абігейл Андерсон / © Getty Images

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У п’ятницю, 3 липня, відбулося одне з найгучніших весіль року — у Нью-Йорку стали чоловіком і дружиною співачка Тейлор Свіфт і спортсмен Тревіс Келсі. Пара одружилася у «Медісон-сквер-гарден» — великому комплексі у центрі міста, де проходять спортивні змаганні і концерти.

Весілля було повністю засекреченим, але гостей, які на нього йшли, кілька разів фотографували папараці. Зокрема до об’єктивів фотографів потрапила найкраща подруга Свіфт ще зі школи — Абігейл Андерсон.

Абігейл Андерсон / © Getty Images

Вон обрала для святкування коричнево-бежеву сукню від Sau Lee з корсетом та шовковою спідницею, що мала напуск з драпуванням на бедрах. Сукню прикрашала також елегантна квіткова вишивка. Вартість такої сукні 795 доларів.

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Однак Абігейл була не єдиною, хто обрав таке вбрання. На весіллі стався модний повтор, адже також лук від Sau Lee обрала наречена гравця у американський футбол Джуджу Сміт-Шустера — Лора Крук.

Джуджу Сміт-Шустер і Лора Крук / © Getty Images

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