Дружина Дяді Жори зі сльозами розповіла про "приліт" біля будинку у Києві: "Неможливо так жити"

Дядя Жора з дружиною / © instagram.com/dyadya_jora

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Дружина українського шоумена Дяді Жори — блогерка та нутриціологиня Наталія Мичковська — повідомила, що російська атака в ніч проти 6 липня вдарила зовсім поруч з їхнім будинком.

Наталія вийшла на зв’язок в Instagram зі сльозами на очах. Ледь стримуючи емоції, вона зізналася, що після чергової масованої атаки їй дедалі важче психологічно витримувати життя під постійним російським терором. За словами блогерки, один із «прильотів» у ніч проти 6 липня стався буквально поруч з їхнім домом — саме там, де вона щодня гуляла з дітьми та домашніми улюбленцями.

«Нарешті настав ранок. Збираюсь на прогулянку з собаками, беру себе в руки. Мені страшно усвідомлювати, що всі ці світлини з Telegram-каналів — це ось тут, куди я зараз вийду. Це маршрут, де кожного ранку гуляю. Там бігала моя Аміна, де гуляла з візочком, де росли діти. Ми думаємо, що це дрібниця, аби живі були, але ж з дрібниць і складається життя. Живі, є вікна, машина. Це була найстрашніша ніч. Але я говорю це собі від травня вже четвертий чи п’ятий раз: кожна ніч — найстрашніша», — поділилася Мичковська.

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Сториз Наталії Мичковської

Сториз Наталії Мичковської

Блогерка не приховує, що постійні обстріли дедалі сильніше позначаються на її психологічному стані. Вона розповіла, що чоловік, шоумен Дядя Жора, вже порадив їй звернутися по професійну допомогу. Однак сама Наталія зізнається, що все частіше замислюється про необхідність кардинально змінювати життя.

«Вадим сказав, що мені треба звернутися по допомогу, щоб виписали заспокійливе. На що я відповіла, що не по допомогу треба звертатися, а ухвалювати якесь рішення. Неможливо так жити», — зізналася вона.

Наталія Мичковська / © instagram.com/dyadya_jora

Сториз Наталії Мичковської / © instagram.com/dyadya_jora

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак останнього часу, випустивши по Україні ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. У Києві загинули щонайменше 12 людей, ще близько 50 дістали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Подільський райони столиці, де тривають пошуково-рятувальні роботи. Київщина також постраждала від ударів — у регіоні запровадили додаткові заходи безпеки, а у Вишневому ліквідація наслідків атаки досі триває.

До слова, інші українські зірки вже також показали наслідки російської атаки на Київ. Зокрема, стало відомо про «прильоти» поблизу будинків Віктора Павліка та Олени Кравець.

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