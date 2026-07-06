Шведський волонтер дістав поранення під час атаки РФ по Україні: що відомо

Атака на Полтавщину / © ДСНС

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У Полтавській області шведський волонтер отримав легкі поранення внаслідок атаки російського безпілотника. Попри інцидент, гуманітарна місія організації Send to Ukraine продовжиться.

Про це повідомляє Sweden Herald.

За словами співзасновниці організації Крістіни Лейвік, група волонтерів завершила доставку гуманітарної допомоги та зупинилася на автозаправній станції, коли неподалік їхнього автомобіля вибухнув російський дрон. Один із волонтерів зазнав осколкових поранень, однак його життю нічого не загрожує.

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«Ми розцінюємо це як провокацію з боку Росії. Абсолютно неприйнятно, що цивільні люди стають жертвами таких атак, адже це суперечить законам війни», — заявила Лейвік.

Вона зазначила, що організація здійснила вже 31-шу гуманітарну місію до України від початку повномасштабного вторгнення. Попри заходи безпеки, передбачити подібний удар було неможливо.

«Усі, хто їде з нами, знають про ризики. Але саме так щодня живуть українці», — наголосила вона.

Після інциденту колона вирушила до Києва, а згодом попрямує на захід України, де волонтери проведуть короткий інструктаж перед поверненням до Швеції.

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У Send to Ukraine запевнили, що напад не змусить їх відмовитися від допомоги Україні. Навпаки, за словами Лейвік, цей випадок лише посилив їхню мотивацію продовжувати гуманітарні місії.

Організація регулярно доставляє в Україну гуманітарні вантажі, а також передає позашляховики, рятувальні автомобілі та інше необхідне обладнання, яке закуповують за підтримки благодійників.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вдруге за добу атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Під удар потрапили промислове підприємство у Полтавському районі та енергетичний об'єкт у Миргородському районі. У Миргородському районі через атаку без електропостачання тимчасово залишилися близько 600 споживачів. Інформації про постраждалих під час цієї атаки не надходило. Це вже другий удар по області за добу. Раніше внаслідок іншої російської атаки на Полтавщині були поранені двоє чоловіків, один із яких перебував у стані середньої тяжкості.

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