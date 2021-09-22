Зеленский встретился с Эрдоганом в США: о чем говорили

Зеленский встретился с Эрдоганом в США: о чем говорили

Зеленский обсудил вопросы помощи, которую Турция может предоставить для освобождения задержанных оккупантами крымских активистов.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 сентября, во время рабочего визита в США встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом со ссылкой на заявление представителя главы государства Сергея Никифорова сообщает Укринформ.

Отмечается, что переговоры прошли в Постоянном представительстве Турецкой Республики в ООН.

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Украинский лидер обсудил вопросы помощи, которую Турция может предоставить при освобождении задержанных оккупантами крымских активистов, в частности Наримана Джелялова.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".

Президенты также коснулись ряда экономических вопросов и подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

"В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

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Кроме того, на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

Как сообщалось, Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Красной нитью" участия президента в мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма. Зеленский намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии.

Ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединиться к подписанной 23 августа декларации.

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