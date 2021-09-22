"Талибан" заявил о желании выступить на Генассамблее ООН

"Талибан" заявил, что после побега Ашрафа Гани Гулам Исакзай больше не представляет Афганистан в ООН.
Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявило о желании принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом со ссылкой на заявление Организации Объединенных Наций сообщает The Associated Press.
Отмечается, что 15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от аккредитованного постоянного представителя Афганистана Гулама Исакзая письмо с информацией об афганской делегации.
Однако через пять дней к Гутерришу поступило письмо от "Министерства иностранных дел" так называемого "Исламского Эмирата Афганистан", подписанное Амиром Ханом Муттаки, новоизбранным "министром" афганского МИД.
В обращении Муттаки просил принять участие во встрече мировых лидеров ООН, а также заявлял, что Исакзай больше не представляет Афганистан, поскольку афганский лидер Ашраф Гани был "сброшен" и якобы больше "не признается как президент" другими странами.
"Талибан" также выдвинул нового постоянного представителя в ООН — Сухейля Шахина.
Оба письма направили к членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной ассамблеи, ни одного заседания которого пока не было запланировано.
Напомним:
- Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.
- Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы.