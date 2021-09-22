"Талибан" заявил о желании выступить на Генассамблее ООН

"Талибан" заявил о желании выступить на Генассамблее ООН

"Талибан" заявил, что после побега Ашрафа Гани Гулам Исакзай больше не представляет Афганистан в ООН.

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявило о желании принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом со ссылкой на заявление Организации Объединенных Наций сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от аккредитованного постоянного представителя Афганистана Гулама Исакзая письмо с информацией об афганской делегации.

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Однако через пять дней к Гутерришу поступило письмо от "Министерства иностранных дел" так называемого "Исламского Эмирата Афганистан", подписанное Амиром Ханом Муттаки, новоизбранным "министром" афганского МИД.

В обращении Муттаки просил принять участие во встрече мировых лидеров ООН, а также заявлял, что Исакзай больше не представляет Афганистан, поскольку афганский лидер Ашраф Гани был "сброшен" и якобы больше "не признается как президент" другими странами.

"Талибан" также выдвинул нового постоянного представителя в ООН — Сухейля Шахина.

Оба письма направили к членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной ассамблеи, ни одного заседания которого пока не было запланировано.

Напомним:

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства . Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.

. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет. Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы.

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