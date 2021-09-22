ВОЗ выступила против COVID-ревакцинации здоровых людей: заявление

ВОЗ призывает отложить массовую ревакцинацию и сосредоточиться на справедливом распределении COVID-препаратов.

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 21 сентября, в очередной раз призвала мир отказаться от массового прививания людей третьей дозой препаратов от COVID-19 на фоне нехватки вакцин в бедных странах.

Об этом со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майка Райана сообщает CNBC.

Райан считает, что решение об обеспечении широкого доступа к бустерным дозам сейчас является "не лучшим вариантом". Вместо этого он призывает богатые страны поделиться препаратами с государствами с минимальным уровнем вакцинации.

Вместе с тем представитель ВОЗ подтвердил поддержку ревакцинации привитых, нуждающихся в укреплении иммунной системы. Речь идет о людях пожилого возраста, а также об уязвимых с медицинской точки зрения пациентах.

Майк Райан обратился к правительствам с просьбой ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года, чтобы предоставить всем странам возможность привить хотя бы 40% своего населения.

"Это настоящий момент истины, — указал эксперт. — У нас, у всего мира, появился еще один шанс, которым мы не пользовались раньше, — сосредоточиться на справедливости вакцинации".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что в Африке сейчас полностью вакцинированы только 3,5% населения.

Между тем в США третью дозу COVID-вакцины уже получили более двух миллионов человек.

Напомним:

Эксперты США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин.

до 2022 года из-за нехватки вакцин. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию". Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию.

через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию. Агентство Европейского Союза по инфекционным заболеваниям, со своей стороны, выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой вакцины от коронавируса.

Рекомендована ли третья доза вакцины - главный государственный санитарный врач прокомментировал

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