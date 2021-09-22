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ВОЗ выступила против COVID-ревакцинации здоровых людей: заявление

ВОЗ выступила против COVID-ревакцинации здоровых людей: заявление

Associated Press

ВОЗ призывает отложить массовую ревакцинацию и сосредоточиться на справедливом распределении COVID-препаратов.

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 21 сентября, в очередной раз призвала мир отказаться от массового прививания людей третьей дозой препаратов от COVID-19 на фоне нехватки вакцин в бедных странах.

Об этом со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майка Райана сообщает CNBC.

Райан считает, что решение об обеспечении широкого доступа к бустерным дозам сейчас является "не лучшим вариантом". Вместо этого он призывает богатые страны поделиться препаратами с государствами с минимальным уровнем вакцинации.

Вместе с тем представитель ВОЗ подтвердил поддержку ревакцинации привитых, нуждающихся в укреплении иммунной системы. Речь идет о людях пожилого возраста, а также об уязвимых с медицинской точки зрения пациентах.

Майк Райан обратился к правительствам с просьбой ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года, чтобы предоставить всем странам возможность привить хотя бы 40% своего населения.

"Это настоящий момент истины, — указал эксперт. — У нас, у всего мира, появился еще один шанс, которым мы не пользовались раньше, — сосредоточиться на справедливости вакцинации".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что в Африке сейчас полностью вакцинированы только 3,5% населения.

Между тем в США третью дозу COVID-вакцины уже получили более двух миллионов человек.

Напомним:

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