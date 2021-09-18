В США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет: детали

В США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет: детали

Но при этом эксперты ведомства проголосовали против третьего укола вакциной Pfizer для молодежи.

Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

Об этом пишет Axios.

Но эксперты ведомства проголосовали против третьего укола вакциной Pfizer для молодежи.

Орган примет окончательное решение позже, но результаты голосования специалистов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации.

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Американский лидер в своем недавнем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии". Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививки через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".

через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах". В свою очередь Агентство Евопейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

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