Это безопасно и эффективно: в Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Это безопасно и эффективно: в Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Интервал между первой и второй дозами — 28 дней.

В Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса. Речь идет именно о Moderna и Pfizer-BioNTech.

В Минздраве объяснили, что в случае, когда первая прививка проведения вакциной Moderna, вторую — можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

"Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", — отметили в министерстве и добавили, что интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней.

В Минздраве также отметили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным.

Напомним, в Украине в 2022 году, вероятно, может быть ревакцинация против коронавируса. Сейчас к этому готовятся все страны, а в некоторых уже начали колоть третью дозу.

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