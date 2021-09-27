Måneskin дасть концерт в Україні

Колектив запланував виступити в Києві навесні наступного року.
Переможець "Євробачення-2021", італійський гурт Måneskin приїде з концертом до України.
Так, артисти виступлять в Києві 7 березня 2022 року у нічному клубі StereoPlaza о 20:00. Про це йдеться в афіші, яку опублікували на офіційній сторінці в Instagram гурту.
Квитки надійдуть у продаж від 30 вересня.
До речі, Måneskin в афіші неправильно написали назву Києва англійською мовою. Гурт указав, що концерт відбудеться в Kiev, а не в Kyiv.
Та, попри помилку, українські шанувальники колективу неабияк зраділи. Хоча, були й такі, хто поправив гурт:
- Kyiv, а не Kiev!
- Невже? Ура!
- Вони приїдуть до України! Моя мрія здійснилась.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк вимагав заборонити виступи російських зірок в Україні. Знаменитість створив петицію на сайті президента