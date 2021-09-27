Måneskin дасть концерт в Україні

Колектив запланував виступити в Києві навесні наступного року.

Переможець "Євробачення-2021", італійський гурт Måneskin приїде з концертом до України.

Так, артисти виступлять в Києві 7 березня 2022 року у нічному клубі StereoPlaza о 20:00. Про це йдеться в афіші, яку опублікували на офіційній сторінці в Instagram гурту.

Квитки надійдуть у продаж від 30 вересня.

Афіша концертів Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

До речі, Måneskin в афіші неправильно написали назву Києва англійською мовою. Гурт указав, що концерт відбудеться в Kiev, а не в Kyiv.

Та, попри помилку, українські шанувальники колективу неабияк зраділи. Хоча, були й такі, хто поправив гурт:

Kyiv, а не Kiev!

Невже? Ура!

Вони приїдуть до України! Моя мрія здійснилась.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк вимагав заборонити виступи російських зірок в Україні. Знаменитість створив петицію на сайті президента

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