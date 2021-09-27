Måneskin даст концерт в Украине

Коллектив запланировал выступить в Киеве весной в следующем году.

Победитель "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin приедет с концертом в Украину.

Артисты выступят в Киеве 7 марта 2022 года в ночном клубе StereoPlaza в 20:00. Об этом говорится в афише, которую опубликовали на официальной странице в Instagram группы.

Билеты поступят в продажу от 30 сентября.

Афиша концертов Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

Кстати, Måneskin в афише неправильно написали название Киева на английском языке. Группа указал, что концерт состоится в Kiev, а не в Kyiv.

Но, несмотря на ошибку, украинские поклонники коллектива изрядно обрадовались. Хотя, были и такие, кто поправил группу:

Kyiv, а не Kiev!

Неужели? Ура!

Они приедут в Украину! Моя мечта осуществилась.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк требовал запретить выступления российских звезд в Украине. Знаменитость создал петицию на сайте президента

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