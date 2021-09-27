Måneskin даст концерт в Украине

Коллектив запланировал выступить в Киеве весной в следующем году.
Победитель "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin приедет с концертом в Украину.
Артисты выступят в Киеве 7 марта 2022 года в ночном клубе StereoPlaza в 20:00. Об этом говорится в афише, которую опубликовали на официальной странице в Instagram группы.
Билеты поступят в продажу от 30 сентября.
Кстати, Måneskin в афише неправильно написали название Киева на английском языке. Группа указал, что концерт состоится в Kiev, а не в Kyiv.
Но, несмотря на ошибку, украинские поклонники коллектива изрядно обрадовались. Хотя, были и такие, кто поправил группу:
- Kyiv, а не Kiev!
- Неужели? Ура!
- Они приедут в Украину! Моя мечта осуществилась.
Напомним, недавно Игорь Кондратюк требовал запретить выступления российских звезд в Украине. Знаменитость создал петицию на сайте президента