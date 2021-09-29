Новым премьер-министром Японии станет бывший глава МИД

Утверждение нового премьер-министра страны должно состояться в парламенте 4 октября.

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида победил на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду, 29 сентября. Впоследствии он должен заменить Йосихиде Сугу на посту премьер-министра Японии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ожидается, что 4 октября члены Либерально-демократической партии в нижней палате парламента Японии поддержат кандидатуру 64-летнего Кисида на должность премьер-министра страны.

В августе Кисида, отвечая на вопрос о стиле его руководства, сказал, что формирование консенсуса "снизу вверх" так же важно в политике, как и подход "сверху вниз". Кисида возглавлял министерство иностранных дел Японии с декабря 2012 по август 2017 года. В 2016 году он занимался подготовкой исторического визита тогдашнего президента США Барака Обамы в Хиросиму. Теперь Кисида возглавляет правящую ЛДП, которую и поведет на всеобщие выборы, которые запланированы на ноябрь.

Напомним:

Ранее в сентябре премьер Японии Йосихиде Суга объявил о своей отставке на фоне падения его рейтинга и роста числа заболеваний COVID-19. Суга стал премьером Японии в сентябре 2020 года. Тогда он заменил многолетнего руководителя правительства Синдзо Абэ.

объявил о своей отставке на фоне падения его рейтинга и роста числа заболеваний COVID-19. Суга стал премьером Японии в сентябре 2020 года. Тогда он заменил многолетнего руководителя правительства Синдзо Абэ. 28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. СМИ писали, что он страдает язвенным колитом в течение многих лет, но его состояние, как полагают, в последнее время ухудшилось. Синдзо Абэ занимал пост главы японского правительства самое продолжительное в новейшей истории страны время, он находился на этой должности с 2012 года.

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