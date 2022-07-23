У Тернопільській області чоловік помер після укусу бджоли

Трагедія сталася, коли чоловік разом зі своєї сестрою збирали мед.

Коли чоловік ніс рамки, йому стало зле і він впав. Медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

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Лікарі вказали попередню причину смерті - анафілактичний шок внаслідок укусу бджіл. Судово-медична експертиза діагноз підтвердила. Родичі стверджують, що чоловік уже не перший рік помагає доглядати за бджолами й алергії на комах у нього раніше не було.

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою "природна смерть".

Перша домедична допомога при укусах комах

Видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі

Промийте місце укусу з водою та милом

Покладіть холодний компрес на місце укусу

Прийміть антигістамінні препарати

Пийте багато води або солодкого чаю

Раніше стало відомо, що на Закарпатті двоє чоловіків померли через укуси комах.

Новини України: у Харкові знайшли мертвою 81-річну жінку зі слідами собачих укусів на тілі

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