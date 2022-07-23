У Тернопільській області чоловік помер після укусу бджоли

Трагедія сталася, коли чоловік разом зі своєї сестрою збирали мед.
Коли чоловік ніс рамки, йому стало зле і він впав. Медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Лікарі вказали попередню причину смерті - анафілактичний шок внаслідок укусу бджіл. Судово-медична експертиза діагноз підтвердила. Родичі стверджують, що чоловік уже не перший рік помагає доглядати за бджолами й алергії на комах у нього раніше не було.
Цей факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою "природна смерть".
Перша домедична допомога при укусах комах
- Видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі
- Промийте місце укусу з водою та милом
- Покладіть холодний компрес на місце укусу
- Прийміть антигістамінні препарати
- Пийте багато води або солодкого чаю
Раніше стало відомо, що на Закарпатті двоє чоловіків померли через укуси комах.