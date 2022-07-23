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У Тернопільській області чоловік помер після укусу бджоли

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У Тернопільській області чоловік помер після укусу бджоли

Фото: Associated Press

Трагедія сталася, коли чоловік разом зі своєї сестрою збирали мед.

Коли чоловік ніс рамки, йому стало зле і він впав. Медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть. 

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Лікарі вказали попередню причину смерті - анафілактичний шок внаслідок укусу бджіл. Судово-медична експертиза діагноз підтвердила. Родичі стверджують, що чоловік уже не перший рік помагає доглядати за бджолами й алергії на комах у нього раніше не було.

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою "природна смерть".

 Перша домедична допомога при укусах комах

  •      Видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі
  •      Промийте місце укусу з водою та милом
  •      Покладіть холодний компрес на місце укусу
  •       Прийміть антигістамінні препарати
  •      Пийте багато води або солодкого чаю

Раніше стало відомо, що на Закарпатті двоє  чоловіків померли через укуси комах.

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