На Закарпатті змія вкусила жінку за ногу

У селі Ясіня Рахівського району 58-річну жінку вкусила змія, коли вона працювали на городі.

За словами жінки, за ногу її вкусив великий коричневий плазун з чорним ромбовидним візерунком на спині.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Facebook.

Також читайте На Рівненщині чоловіка в лісі під час збирання грибів вкусила змія

"За описом це, найімовірніше, була гадюка. І хоча укус гадюки для дорослої людини не смертельний, однак нейротоксини, що є в отруті діють на серцево-судинну систему і викликають цілий ряд симптомів серед яких: біль, набряк, локальний некроз, падіння тиску, протягом 48 годин запалення лімфатичних судин та вузлів, падіння тиску та підвищення пульсу. У важких випадках можливий розвиток серцевої недостатності", — йдеться в повідомленні.

Закарпатку госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Напередодні 31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області. Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

Що робити, якщо вас вкусила змія:

зняти верхній одяг;

зняти взуття;

мобілізувати кінцівку, тобто нею не потрібно рухати;

при можливості місце укусу просто обробити антисептиком;

при можливості покласти лід і якомога швидше їхати до лікарні або викликати "швидку".

Змія ніколи не нападе і не наздоганятиме - кажуть фахівці. При зустрічі просто треба обійти і не зачіпати плазуна. А в лісі чи полі пильно дивитися під ноги.

Медики наголошують, що в жодному разі не треба розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут чи давати постраждалому алкоголь.

Змія на кухні | жителі Дніпра знайшли плазуна в кімнаті

Читайте також: