ВР спростила доступ на ринок авіаперевезень за стандартами ЄС, - нардеп

Зокрема, скасовується держрегулювання сертифікації підприємств та організацій, які здійснюють наземне обслуговування, або ж надають послуги з продажу повітряних перевезень вантажів, або займаються підготовкою відповідного персоналу. Крім того, скасовується процедура видачі сертифікату льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден.

Про це розповів в ефірі національного марафону "Єдині новини" член Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР, народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Віктор Бондар.

"Ще в 2005 році, коли я був міністром транспорту та зв’язку, я розпочав цю процедуру приєднання України до європейської програми "відкрите небо". Зараз ми зробили черговий крок із спрощення усіх процедур і гармонізації з європейськими нормами і законами в плані вже використання наших аеропортів, спеціальних підприємств, в тому числі, сертифікація літаків і так далі. Раніше все було дуже забюрократизовано, плюс у нас були радянські стандарти та підходи до авіаційної галузі. Зараз ми переходимо на стандарти Євросоюзу", - розповів Віктор Бондар.

За його словами, зі спрощенням процедур відкриються маленькі аеропорти, які почнуть бути привабливими для туризму та бізнесу.

"Після нашої перемоги, коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу, наші літаки зможуть літати в будь-які аеропорти Європи, а європейські авіакомпанії зможуть напряму домовлятися з містами про організацію польотів, формувати нові маршрути. Зі спрощенням процедур відкриються маленькі аеропорти, які почнуть бути привабливими для туризму та бізнесу. Це вже єдиний європейський авіаційний простір", - зазначив народний депутат.