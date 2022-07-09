Україна отримає грант на $1,7 млрд для оплати медичних послуг - Шмигаль

Грант залучать до держбюджету на безоплатній і безповоротній основі.
Україна отримає грант на суму $1,7 млрд для покриття витрат держбюджету на медичні послуги.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Підтримку надасть Цільовий фонд донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України. Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", – зазначає прем'єр-міністр.
За його словами, проєкт відповідної угоди вже схвалили на засіданні уряду.
Нагадаємо, Шмигаль анонсував, що Україна отримає ще близько $20 млрд допомоги до кінця року.
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