Програма "єПідтримка" завершена: Шмигаль розповів, скільки українців отримали 6500 грн

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд повністю виконав програму "єПідтримка", в межах якої постраждалі від війни українці отримували допомогу в розмірі 6500 грн.

Шмигаль уточнив, що грошову допомогу отримали 5 млн громадян України.

Про це він розповів на засіданні уряду 7 липня.

"Програма "єПідтримка", яку уряд запустив за ініціативою президента в березні цього року, повністю реалізована. Усі, хто подав заявку на виплату в розмірі 6500 грн, кошти отримали. Це майже 5 млн громадян і 30,9 млрд грн", – повідомив прем’єр.

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За його словами, надалі на картку "єПідтримка" можна буде отримати дохід від військових облігацій.

"Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні. Спільна робота та підтримка один одного – це формула успіху нашої держави й перемоги у війні", – поінформував Шмигаль.

Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр оголосив про можливість для українців, які через війну втратили роботу, отримати допомогу в розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму "єПідтримка".

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