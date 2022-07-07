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Стало відомо, скільки українських військових підготують у Британії за стандартами НАТО

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Стало відомо, скільки українських військових підготують у Британії за стандартами НАТО

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Великобританія розпочала навчання українських військових за стандартами НАТО.

За планом, підготовку мають пройти 10 тисяч бійців ЗСУ.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

"Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовлені в Британії за стандартами НАТО. 1500 наших солдатів вже тут... Вони прибувають по 100-200 людей щотижня", - розповів дипломат.

За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні близько мільйона людей вступили до Сил оборони, щоб воювати проти російських окупантів. Українські захисники уже або виконують бойові завдання, або проходять військові навчання. 

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