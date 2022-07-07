Стало відомо, скільки українських військових підготують у Британії за стандартами НАТО

Великобританія розпочала навчання українських військових за стандартами НАТО.
За планом, підготовку мають пройти 10 тисяч бійців ЗСУ.
Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.
"Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовлені в Британії за стандартами НАТО. 1500 наших солдатів вже тут... Вони прибувають по 100-200 людей щотижня", - розповів дипломат.
За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні близько мільйона людей вступили до Сил оборони, щоб воювати проти російських окупантів. Українські захисники уже або виконують бойові завдання, або проходять військові навчання.
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