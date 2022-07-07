У Міноборони Росії оголосили "паузу" у війні проти України

Представник міноборони Росії Ігор Конашенков оголосив 7 липня, що його держава бере оперативну "паузу" у війні проти України.
За його словами, підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".
Про це Конашенков розповів на брифінгу, пишуть російські засоби масової пропаганди.
"У підрозділах, що виконували бойові завдання в ході "спеціальної військової операції", проходять заходи по заповненню бойових можливостей. Військовослужбовцям надана можливість відпочити, отримати листи і посилки з дому", – сказав представник міноборони РФ.
Нагадаємо, за словами експертів, у Росії – серйозні проблеми, пов'язані з дефіцитом військових ресурсів. Невдовзі на окупантів в Україні чекає "справжній колапс", який стосується як системи управління, так і системи забезпечення.
Як розповів раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пауза в темпах окупантів – передвісниця дуже великих для них проблем найближчим часом.
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