У Міноборони Росії оголосили "паузу" у війні проти України

Представник міноборони Росії Ігор Конашенков оголосив 7 липня, що його держава бере оперативну "паузу" у війні проти України.

За його словами, підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

Про це Конашенков розповів на брифінгу, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"У підрозділах, що виконували бойові завдання в ході "спеціальної військової операції", проходять заходи по заповненню бойових можливостей. Військовослужбовцям надана можливість відпочити, отримати листи і посилки з дому", – сказав представник міноборони РФ.

Нагадаємо, за словами експертів, у Росії – серйозні проблеми, пов'язані з дефіцитом військових ресурсів. Невдовзі на окупантів в Україні чекає "справжній колапс", який стосується як системи управління, так і системи забезпечення.

Як розповів раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пауза в темпах окупантів – передвісниця дуже великих для них проблем найближчим часом.

ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, а росіяни обстріляли Миколаїв ракетами

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