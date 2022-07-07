В Україні подвоїлася кількість HIMARS і подібних ракетних систем - Данілов

Росія виснажує свій арсенал, а до України надходить все більше потужної і новітньої зброї.

Вже дев’ять HIMARS і подібних ракетних систем, наданих США та їхніми союзниками, використовуються в Україні.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов у коментарі The Wall Street Journal.

Він зазначив що після того, як ЗСУ почали використовувати американські системи HIMARS на полі бою, російські війська «сильно схвильовані».

За словами Данілова, прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем дозволило Україні завдати удару саме по російських цілях за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю українських знарядь.

Однак, Данілов підкреслив, що для наступальних операцій Україні будуть потрібні ще десятки пускових установок HIMARS, а поки що ми змушені вести оборонну війну.

Водночас він додав, що військовий арсенал Росії, навпаки, виснажується і російські загарбники нині можуть наступати лише на одному напрямку.

Страх для росіян уже тут - потужні HIMARS прибули до України

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