"Всі HIMARS цілі, CAESAR - не продали": Арестович розповів, навіщо в Росії поширюють фейки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестови розвіяв міт російської пропаганди про продаж Україною CAESAR та знищення військами РФ HIMARS.
Вигадки Росії щодо CAESAR та HIMARS лише показують, які неприємності вони доставляють окупантам.
Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.
"CAESAR – не продали, а HIMARS не розбили. Всі ці жалюгідні вигадки вкотре показують, які неприємності ці HIMARS доставляють", - сказав він.
Арестович порівняв нинішню ситуацію з подіями 1991 року у Іраку.
"Дозвольте звернутися до 1991 року. Війна в Іраку. З району H (це ближче до Йорданії) скади, що маневрують на місці, б'ють по Ізраїлю праворуч і ліворуч. У цей час найкращі спецнази світу французький, американський, британський та ізраїльський намагаються ловити ці скади. Скад - це здоровенна річ, в два рази більше HIMARS. Крім того, вона довго розгортається у бойову позицію, дуже помітний постріл і довго згортається. І це глухий степ. І вони зловили, по-моєму, кілька цих скадів, якщо взагалі зловили, я точно не пам'ятаю. А тепер уяви лісисту місцевість з ярами, з купою міських забудов, заводів кинутих. І впіймати машинку з двома вантажівками по суті – це дуже нетривіальне завдання, хоч зараз усі спецнази світу сюди приїдуть", - зазначив він.
"Я цілком припускаю, що можуть HIMARS і один, і два, п'ятий, десятий знищити, але я маю великі сумніви, що за всю компанію вони зловлять хоча б два", - додав він.
Така ситуація і з CAESAR, переконаний Арестович.
"Ось ці загарбники 155-мм мобільних гаубиць – це фантастика на другому поверсі. Вони стріляють із глибини 10-15 км за лінію фронту, ретельно охороняються, швидко маневрують", - сказав радник голови ОП.
Нагадаємо, що Арестович заявив, що в армії РФ сповільнилися темпи операції після того, як усього чотири установки HIMARS прибули на поле бою.
Читайте також: