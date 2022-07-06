"Всі HIMARS цілі, CAESAR - не продали": Арестович розповів, навіщо в Росії поширюють фейки

Вигадки Росії щодо CAESAR та HIMARS лише показують, які неприємності вони доставляють окупантам.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"CAESAR – не продали, а HIMARS не розбили. Всі ці жалюгідні вигадки вкотре показують, які неприємності ці HIMARS доставляють", - сказав він.

Арестович порівняв нинішню ситуацію з подіями 1991 року у Іраку.

"Дозвольте звернутися до 1991 року. Війна в Іраку. З району H (це ближче до Йорданії) скади, що маневрують на місці, б'ють по Ізраїлю праворуч і ліворуч. У цей час найкращі спецнази світу французький, американський, британський та ізраїльський намагаються ловити ці скади. Скад - це здоровенна річ, в два рази більше HIMARS. Крім того, вона довго розгортається у бойову позицію, дуже помітний постріл і довго згортається. І це глухий степ. І вони зловили, по-моєму, кілька цих скадів, якщо взагалі зловили, я точно не пам'ятаю. А тепер уяви лісисту місцевість з ярами, з купою міських забудов, заводів кинутих. І впіймати машинку з двома вантажівками по суті – це дуже нетривіальне завдання, хоч зараз усі спецнази світу сюди приїдуть", - зазначив він.

"Я цілком припускаю, що можуть HIMARS і один, і два, п'ятий, десятий знищити, але я маю великі сумніви, що за всю компанію вони зловлять хоча б два", - додав він.

Така ситуація і з CAESAR, переконаний Арестович.

"Ось ці загарбники 155-мм мобільних гаубиць – це фантастика на другому поверсі. Вони стріляють із глибини 10-15 км за лінію фронту, ретельно охороняються, швидко маневрують", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, що Арестович заявив, що в армії РФ сповільнилися темпи операції після того, як усього чотири установки HIMARS прибули на поле бою.