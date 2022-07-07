Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви

Були влучання в центр міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби.Залишайтесь в укритті, небезпека не минула"!, - звернувся до містян Гончаренко.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 липня армія держави-терористки знову завдали ракетних ударів по Харкову. Близько 01:00 одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

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