Врятували з-під обстрілів: з Донеччини ДСНС евакуювала мирних мешканців

Надзвичайники минулої доби евакуювали з Донеччини мирних мешканців, які перебувають під постійними обстрілами з боку російських окупантів.
ДСНС евакуювала людей з Авдіївки Покровського району та смт. Райгородок Краматорського району.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Рятувальники вивезли на безпечну територію мирних мешканців, а також надали допомогу 50 евакуйованим особам.
Крім того, надзвичайники допомогли на залізничному вокзалі в Покровську 21 особі, з яких - 20 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
“Всього з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками ДСНС 9388 осіб”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що українські бійці встановили прапор України на острові Зміїний.
Читайте також:
- В "Дії" з'явилося нове опитування щодо щита монумента “Батьківщина-мати”
- У Дніпрі жінка-фармацевт зробила своїй півторарічній дитині смертельну ін'єкцію
- У Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном: МЗС викликає посла