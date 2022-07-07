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Врятували з-під обстрілів: з Донеччини ДСНС евакуювала мирних мешканців

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Врятували з-під обстрілів: з Донеччини ДСНС евакуювала мирних мешканців

Фото: ДСНС України

Надзвичайники минулої доби евакуювали з Донеччини мирних мешканців, які перебувають під постійними обстрілами з боку російських окупантів.

ДСНС евакуювала людей з Авдіївки Покровського району та смт. Райгородок Краматорського району.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Рятувальники вивезли на безпечну територію мирних мешканців, а також надали допомогу 50 евакуйованим особам. 

Крім того, надзвичайники допомогли на залізничному вокзалі в Покровську 21 особі, з яких - 20 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

“Всього з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками ДСНС 9388 осіб”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що українські бійці встановили прапор України на острові Зміїний.

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