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Росіяни обстріляли 16 населених пунктів на Донеччині

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Росіяни обстріляли 16 населених пунктів на Донеччині

Фото: Національна поліція України

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Протягом минулої доби російські військові завдали 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Окупанти застосовували проти мирного населення ракети ЗРК "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", артилерію, а також танки.

Про це повідомили у Національній поліції України. 

Під ворожим вогнем опинилися міста: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк; селище Желанне; села: Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове. 

Внаслідок обстрілів армії країни-агресорки руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирних, школа, дитячий садок, технікум, коледж, лікарня, центр надання соцпослуг, адмінбудівля, трансформатор, поля з пшеницею.

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 6 липня, росіяни вбили сім мирних жителів Донецької області. Троє загиблих у Торецьку, два - в Авдіївці, один - у Кодемі, а один - у Сіверську. Дві людини отримали поранення: у Торецьку і Кодемі.

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