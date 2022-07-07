Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мирних мешканців

Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сім мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 6 липня, росіяни вбили сім мирних жителів області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Троє загиблих у Торецьку, два - в Авдіївці, один - у Кодемі, а один - у Сіверську. за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в тимасово захоплених росянами Маріуполі та Волновасі.

Крм того, внаслідок атак росйських вйськових дв людини отримали поранення: у Торецьку і Кодемі.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 347 дітей, понад 646 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347.

Читайте також:

Правила виживання для українців: як поводитись під час обстрілів

Правила виживання для українців: як поводитись під час обстрілів
Наступна публікація