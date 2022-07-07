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Вчені з'ясували, що відбувається із зубами після смерті людини

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Вчені з'ясували, що відбувається із зубами після смерті людини

Фото: pixabay.com

 Тоді як решта людського тіла розкладається, зуби залишаються міцними і цілими, а все тому, що з якоїсь еволюційної причини вони не складаються з біорозкладної кістки.

Зуби не піддаються біологічному розкладу, тому бактерії, що є в них до смерті людини, не виживають без господаря, а помирають разом з самим тілом.

Про це пише The Grunge.

За словами експертів, після 100 років розкладання тіла зуби можуть бути єдиним, що залишиться від фізичної форми, яку коли-небудь зберегли у світі.

Як наголошують деякі фахівці, витривалість зубів може бути навіть ближчою до безсмертя. Адже деякі з них здатні зберігатися щонайменше десятки тисяч років.

Раніше вчені  розповіли, що станеться з тілом людини після смерті в космосі: за  30 секунд легені руйнуватимуться, і людина буде паралізована.

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