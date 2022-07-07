Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Сумщини

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати з власної ториторію України.
Зокрема, потерпає від російських атак прикордоння Сумської області. Напередодні, 6 липня, ворог застосував по території СЗВ, БПЛА, міномети та стрілецьку зброю.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зазначається, що напередодгі війська країни-агресорки обстрілювали Краснопільську, Миропільську, Хотінську та Білопільську громади.
Як повідомлялося, Росія збільшила в акваторії Чорного моря угруповання кораблів-ракетоносіїв. Зараз у Чорному морі перебувають 5 ракетних кораблів та два підводні човни. Загалом вони оснащені 48 ракетами типу "Калібр".
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