Окупанти обстріляли з території РФ прикордоння Сумщини

Зокрема, потерпає від російських атак прикордоння Сумської області. Напередодні, 6 липня, ворог застосував по території СЗВ, БПЛА, міномети та стрілецьку зброю.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що напередодгі війська країни-агресорки обстрілювали Краснопільську, Миропільську, Хотінську та Білопільську громади.

Фото: МВС

Як повідомлялося, Росія збільшила в акваторії Чорного моря угруповання кораблів-ракетоносіїв. Зараз у Чорному морі перебувають 5 ракетних кораблів та два підводні човни. Загалом вони оснащені 48 ракетами типу "Калібр".

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