Борис Джонсон йде у відставку - ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. На посаді очільника уряду він залишиться до осені 2022 року.

Про це 7 липня повідомляють Daily Mail та ВВС.

За інформацією ЗМІ, політик зробить відповідну заяву вже сьогодні.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

"Робота прем'єр-міністра полягає в тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - заявив очільник уряду Великої Британії та додав, що планує призначити нових людей на всі звільнені посади.

Також Джонсон зауважив, що "літо, яке могло бути сфокусоване на економічному зростанні, пройде в боротьбі за лідерство", якщо він піде з посади.

У британському уряді на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів, виникла урядова криза. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це уже не вперше, коли британський уряд вимагає відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Бориса Джонсона знову хочуть усунути з посади

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