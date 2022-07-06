У ISW назвали цілі Путіна у війні проти України

У ISW назвали цілі Путіна у війні проти України

Aналітики ISW вважають метою нападу Путіна на Україну знищення суверенітету нашої держави і зміну режиму.

Цілями Росії під час її вторгнення до України залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі диктатора РФ Володимира Путіна у війні проти України, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму та територіальну експансію далеко за межі Донбасу.

У зв'язку з цим ISW зазначили, що російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська. Аналітики припустили, що окупанти намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

Крім того, в ISW зазначили, що російська влада проводить посилені заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили.

Аналітики вказали, що Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Нагадаємо, Данілов розповів, чи закінчиться війна в Україні, якщо не стане Путіна.

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