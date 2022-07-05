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Данілов розповів, чи закінчиться війна в Україні, якщо не стане Путіна

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Данілов розповів, чи закінчиться війна в Україні, якщо не стане Путіна

Фото: ТСН.ua

Відхід від влади російського диктатора Володимира Путіна не змінить ситуацію в Україні.

Адже у Росії таких "путіних" багато і вони намагатимуться продовжити протистояння. 

Про це в інтерв'ю "Апострофу" сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

За словами Данілова, навіть якщо Путіна не стане, то ситуація в Україні навряд зміниться. 

"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни (повернення територій - ред.). Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального штибу", - заявив Данілов.

Нагадаємо, Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року

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