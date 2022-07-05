"Панам можна, а кріпакам - ні", "Ви хочете нову Бучу?": як українці відреагували на обмеження у пересуванні Україною

"Панам можна, а кріпакам - ні", "Ви хочете нову Бучу?": як українці відреагували на обмеження у пересуванні Україною

У Генеральному штабі ЗСУ 5 липня повідомили про те, що відтепер українці, які перебувають на обліку в терцентрах комплектування та соціальної підтримки, не мають права залишати регіон проживання без спецдозволу.

Через бурхливу реакцію суспільства та активне обговорення на це у своєму вечірньому відеозверненні звернув увагу президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв з'ясувати ситуацію щодо заборони пересуватися Україною.

Заборона виїзду за межі регіону без дозволу військкомату: про що йдеться

У Генштабі ЗСУ пояснили, що це передбачає норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє від 1992 року, у якій йдеться, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі звернулися з проханням із розумінням поставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Реакція українців на заборону пересуватися поза межами області

Українці одразу обурилися такими нововведеннями. Люди зауважують, що дуже часто в Україні громадяни проживають не за місцем реєстрації. Це часто пов'язано з місцем роботи чи іншими причинами. Тепер же доведеться брати на це дозвіл у військкоматів.

У коментарях до допису Генштабу багато хто говорить про економіку, яку потрібно піднімати, роботу волонтерів, котрі допомагають ЗСУ та постраждалим внаслідок російської агресії. "А водії міжміських маршруток, персонал швидких, провідники чи машиністи потягів, водії вантажівок, що доправляють продукцію, люди, що їздять на роботу з передмістя.... Як одночасно, в один день, військкомати нададуть стільки дозволів? Це створить шалені черги, а шалені черги та залежність від рішення людини у нашій країні породжує лише одне - корупцію", - пише у коментарі до повідомлення Генштабу Nadin Onenko.

"Тобто якщо мені потрібно виїхати до родичів за сімейними обставинами до сусідньої області на один день, я повинен взяти дозвіл на виїзд? Якщо так, то це дуже дивна норма", - пише Nazar Stelmakh.

"Можна забути про підтримку волонтерів, як і про економіку країни. Це - повний провал", - пише Yurii Grypas.

"Людина може їхати за межі населеного пункту за безліччю причин - живе в одному місті чи селищі, а працює в іншому; родичів провідати; на город; робочі відрядження; дітей в село відвезти чи забрати; батьків в лікарню покласти; перегнати автомобіль для ЗСУ; перевезти гуманітарку; довезти до кордону жінку з дітьми, і ще сотні можливих причин. На якій підставі військкомат може такій людині відмовити? І як він буде розглядати заяву, типу - "в мене мама помирає, дозвольте виїхати". А якщо не може відмовити, то для чого цей дозвіл? У великому місті таких дозволів треба надавати буде сотні тисяч на день - хто і як з цим упорається? Чим недостатньо заборони виїзду за кордон, щоб її звужувати до адміністративних меж населених пунктів?" - зауважує Олексій Геращенко.

"Це вб’є економіку. Люди збирають на байрактари, працюють, де вийде, а уряд просто закриває їх у містах. А гуманітарку хто возити буде? А з сім’єю чоловік не буде бачитися?" - пише Zlata Simonenko.

"А виходити з дому без дозволу воєнкома ще можна? Чи коли ви збираєтеся і це заборонити?" - зауважує Олександр Равчев. Також українці, навчені сумним досвідом, нарікають на можливу корупцію з боку працівників військкоматів. Також цю заборону порівнюють із примусовою мобілізацією у фейкових "Л/ДНР". "Ви кріпаків з людей робите? Вбити зсередини хочете? З Маріуполя і Бучі також не давали людям виїхати. Чи вам на хабар малий дають, більше захотіли? За яку волю тоді воюють воїни? Жінкам з 01.10 також повістки видавати будуть і не давати пересуватися?!! Навіть вонючий ху#ло такого гівна не зробив своїм, як оце наші", - пише Marry Mur. "І списки можна уточнити, і грошей підняти за нову довідку. Дозвіл оплачуватиметься, як благодійний внесок хоч?" - пише Дмитро Заєць.

"Це підриває довіру до держави", - пише Pavlo Kyrylenko.

"То ж допомогу ЗСУ можна тепер відміняти. Бо донатити тепер зможуть хіба воєнкоми. Та митники", - пише Slava Syrotiuk.

"Маразм! Відмініть це розпорядження! Воно доб'є і так слабку економіку, породить корупцію і не дасть абсолютно нічого. За що йде війна? За Україну! За яку? Явно не за таку! Україна - не рашка і не "лднр", зробіть ставку на волю наших громадян, а не на совкові методи", - пише Андрій Радченко.

"Багато людей втратили роботу в Європі. Їхні сім'ї тепер вимушені існувати за кордоном або йти працювати деінде за копійки. Хоча їхні чоловіки мали б можливість забезпечувати їх. Якщо ми втілюємо примусові обмеження та вручення повісток з блокуванням доріг, в ТЦ і т. д., чим ми кращі за псевдо "Л/ДНР" з їхньою "мобілізацією"? Чи може перетворити міста, де є відносно нормальне життя, на воєнні гарнізони та й все тут? Економічна активність, хоч якісь інвестиції? Ні, не чули. Особисто мене це дуже непокоїть", - пише Vasyl Novikov. Інша частина громадян обурюються, що є певні категорії громадян, яким дозволено виїздити і за кордон: приміром, артисти, політики, народні депутати. Останніх дуже часто там бачать. Зокрема, нещодавно Петро Порошенко з родиною відпочивав в одному з найдорожчих готелів Лондона. А його старшого сина не бачили в Україні після початку війни. "Навіщо ви з людей робите рабів. Хлопців, готових захищати країну, достатньо. Ні в якої країни таких заборон немає. Я розумію, що війна. Але ж треба мати теж совість. Політики, артисти виїздять, куди хочуть. Заробляють мільйони. А звичайним людям немає за що жити. Так їх мало того, що за кордон не випускають, так тепер ще по своїй країні ти не можеш пересуватися. Це порушення Конституції. Ви такими діями тільки провокуєте людей всередині країни", - пише Bolotova Tanya.

"Кріпакам тепер без дозволу панів вже і з міста виїжджати заборонили. А панам і в Лугано на відпочинок можна. Зручно", - пише Петр Гаврись. Багато людей бояться, що в разі небезпеки не зможуть вивести свої родити, і буде ще одна Буча чи Бородянка. "Ви хочете зробити "нову Бучу", тільки вже в кожній області чи місті? Це що, нова мишоловка? Хто буде гарантувати безпеку цим чоловікам та їхнім сім'ям? Що за маразм?! Ми йдемо в Європу чи залишаємося у совку?!" - пише Анна Билько.

"Ну дійсно, класно. Я розумію, що може люди Львова чи Закарпаття особливо нікуди їхати не збираються. А як це мають "схавати" у таких областях, як Миколаївська, наприклад? Майже кожен ранок в обласному центрі - масовані ракетні обстріли. То чоловікам, які самі або з сім'єю після одного з таких обстрілів захочуть тимчасово виїхати до покращення ситуації, матимуть у черзі до військкомату відстояти? А що, як не дадуть дозвіл? Сидіти, кайфувати під ракетними ударами кожен ранок? Ви в своєму глузді взагалі? Я розумію, війна, але це тотальне дно. Особливо те, як на цей рахунок йде комунікація від влади", - пише Сергій Алексеєнко. Також українці уже мемами відреагували на нову заборону не виїздити з області без дозволу військкоматів: Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Фото з соцмереж Реакція посадовців, депутатів і президента

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента Віктор Андрусів у соціальних мережах зазначив, що проблема полягає у відсутності координації і продуманості.

"Залужний має рацію, що вводить дозвіл на виїзд. Йому треба мобілізовувати тисячі воїнів. В умовах, коли пороз'їжджались і неможливо знайти вдома - мобілізувати вкрай складно. Походу, практика набирати біля басейнів таки стала неефективною. 2. Люди мають рацію, що обурюються обмеженням своїх прав. Особливо, коли й так складно працювати і виживати, а тебе не мобілізували", - написав Андрусів.

Він зазначив, це можна було б вирішити, якби Генштаб затвердив план обсягів мобілізації на 3 роки та повідомив про це потенційним мобілізованим. Всі інші могли б працювати на відновлення економіки.

Нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа зазначила, що рішення про те, що без дозволу воєнкома чоловікам (а скоро і жінкам) не можна виїздити за межі місця проживання - це "дурниця, яка спричинить соціальний вибух і крах економіки".

"Як повносправна і дієздатна громадянка, я особисто не вбачаю потреби отримувати дозвіл в когось на пересування в межах моєї країни. Я взагалі хотіла би, щоб держава ніколи про мене не згадувала, а наша взаємодія обмежувалася кліками в "Дії". Як депутат, докладу максимум зусиль, щоб змінити законодавство, яке зробило ухвалення цієї маячні можливим", - написала депутатка.

Зеленський закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень і пообіцяв "розібратися" з цим питанням.

Президент доручив міністрові оборони Олексію Резнікову, начальникові Генштабу Сергію Шапталі і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному завтра доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

"Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - наголосив Зеленський і пообіцяв українцям "розібратися" з цим питанням.

Також у Верховній Раді уже зареєстрували законопроєкт, який може скасувати цю норму законодавства.

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