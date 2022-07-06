Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 5 липня, росіяни вбили п'ять мирних жителів області. Відомо про двох загиблих в Авдіївці, одного - у Слов'янську, одного - у Красногорівці і одного - у Курахово.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованому Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 21 мешканець Донеччини отримав поранення. Зокрема, потерпіли мешканці Авдіївки, Слов'янська, Красногорівки, Торецька, Первомайського, Антонівки, Курахово.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, російські окупанти у Маріуполі запроваджують видавання російських паспортів. З досвіду відомо, що російська армія поповнює свої втрати за рахунок резервістів із Донецька та інших окупованих територій так званої "ДНР". Наразі загарбники готують платформу для прихованої мобілізації чоловіків, щоб відправити їх на фронт.

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