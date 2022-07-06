Віталій Кім розповів, чи є Миколаїв пріоритетом для росіян

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що лінія фронту приблизно за 30 кілометрів від Миколаєва.

Це майже вже не дозволяє працювати артилерії армії країни-агресорки Росії. За словами Кіма, зараз немає скупчення військ і підготовки нападу ворога на Миколаївському напрямку.

Про це очільник Миколаївщини розповів в інтерв'ю "УП".

Кім наголосив: не вважає, що росіяни мають Миколаїв як стратегічну точку. За його словами, армія РФ може місто "обійти і йти в сторону Одеси".

На запитання, чи Миколаїв наразі є пріоритетом ворога, Кім відповів: "Ні".

"Я вважаю, що Миколаїв - таке ж саме місто, як і всі інші, але з точки зору російської стратегії - це одна з точок, які вони б не проти взяти чи перейти. Тому, якщо б у них була можливість нападати на Одесу, вони б туди нападали. Зараз Миколаїв – прифронтове місто. Таким містом міг бути Херсон, міг бути Миколаїв, могла бути Одеса, будь-яке інше місто", каже голова ОВА.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синегубов каже, що наразі немає небезпеки наступу армії держави-терористки Росії на Харків. Втім, за словами очільника області, влада щодня від 24 лютого готується до цього. Адже, місто і область важливі для Російської Федерації.

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