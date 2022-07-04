Російсько-українська війна неминуче має умогилити Путіна - військовий експерт

Військовий експерт Петро Черник розповів, коли і як закінчиться для України війна з Росією.

Про це він сказав ТСН в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Я прихильник дуже специфічної концепції, що ця активна фаза бойових дій може згаснути у жовтні (ред. - до України почне надходити ленд-ліз), потім буде якась оперативна пауза, не знаю яка, може місяць, може два, а може і три, а може 5 і, навіть, 10 років. І підсумкова російсько-українська війна, яка неминуче має умогилити московський імперіалізм", - вважає військовий експерт.

Черник також зазначає, що наразі Путін гарячково шукає вихід із ситуації - як зберегти своє власне життя.

"Йому всього на всього 70 років, а їхня традиція - тримати владу до смерті. З огляду на медичне обслуговування, яке він має, Путін може жити дуже довго. Російський імперіалізм, особливо у внутрішній боротьбі за владу, безжальний. Хто програє - втрачає життя. Путін це дуже добре розуміє і він буде шукати формулу, як вижити", - наголошує він.

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Експерт також переконаний, що Росія може стати другою КНДР, а Українв зможе видихнкти тільки тодв, коли РФ розвалиться.

"Концепція Північної Кореї цілком робоча. Опускається залізна завіса, їхня (ред. - російська) пропаганда будья-яку поразку може подати як перемогу. Це геополітичне утворення на якийсь час завмирає - допоки світові лідери не вирішать, що робити з Росією. Рішення щодо пониження статусу РФ є, а щодо її розчленування немає. А ми по-справжньому видихнемо лише тоді, коли вони розпадуться і у них заберуть ядерну зброю", - резюмував Петро Черник.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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