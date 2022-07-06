В уряді Британії знову заговорили про відставку Джонсона

Підтримка прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з боку Кабінету зникає. Група членів уряду Джонсона закликають його піти у відставку з посади прем'єра.

За даними британських ЗМІ, представники уряду цього вечора прибувають на Даунінг-стріт, щоб сказати Борису Джонсону піти у відставку.

Про це пишуть Sky News та BBC.

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За інформацією BBC, у групі, яка просить британського прм'єра піти з посади, серед інших - міністр з питань Уельсу Саймон Харт, міністр з питань Північної Ірландії Брендон Левіс, міністр транспорту Грент Шаппс, міністр фінансів Надхім Захаві.

Варто зазначити, кількість британських міністрів, які подають у відставки на знак протесту, зростають. Станом на вечір зі своїх посад пішло уже 38 урядовців.

Міністри вирішили масово піти у відставку після скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів.

Нагадаємо, раніше 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися на посаді. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

До слова, раніше Джонсон заявив, що залишиться на посаді, навіть якщо всі члени Кабміну підуть у відставку.

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