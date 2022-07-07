Росія вже не має сил атакувати на декількох напрямках фронту - Данілов

Армія держави-терористки Росії більше не має сил атакувати на понад одному напрямку фронту.

За чотири місяці після початку вторгнення, 24 лютого, з'явилися ознаки виснаження арсеналу Росії.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, пишке WSJ.

Зазначається, що тепер росіяни знайшли тактику, яка працює. На початку війни окупанти намагалися прорватися вглиб української території. Тоді вони значною мірою зазнали невдачі, а також втратили елітні підрозділи. Натомсть зараз ворожі війська наступають кроками під прикриттям артилерії.

За словами Данілова, країна-агресорка накопичує велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким українські військові не в змозі впоратися. Це дає росіянам перевагу. Своєю чергою, Україна поки що Україна має вести оборонну війну, наголошує секретар РНБО.

Данілов каже, що завдяки HIMARS ЗСУ змогли завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни "беззахисні перед ними". Втім, країна потребує ще десятків таких пускових установок.

Як повідомлялося, у міноборони держави-терористки вперше від повномасштабного вторгнення 24 лютого не повідомило про свої "здобутки" в Україні. Жодних заяв про захоплення нових територій в України не прозвучало напередодні, 6 лютого. Раніше російські окупанти щодня інформували про захоплення нових земель.

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