Росія криптомобілізує економіку РФ, готуючись до тривалої війни – ISW

Держдума Росії прийняла закон, який дозволить уряду контролювати та регулювати трудові відносини на російських підприємствах.

Ймовірно, цей закон використають, щоб мобілізувати російську економіку і промисловість на підтримку війни проти України

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Зазначають, що закон ще має бути направлений до ради РФ, перш ніж він дійде до президента Росії Володимира Путіна та буде офіційно опублікований.

"Закон дозволить урядовцям відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відпустку без згоди працівника та вимагати працювати у вихідні, святкові та нічні зміни. Ці заходи дозволяють Кремлю взяти набагато більший контроль над більшістю аспектів російської економіки, включаючи призупинення прав і захисту деяких працівників. Кремль, ймовірно, прагне використати закон, щоб залучити національну робочу силу для максимізації економічного результату та підготовки до тривалої діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні.

Кремль, ймовірно, продовжить вживати заходів для кодифікації економічної мобілізації, щоб компенсувати або пом’якшити наслідки санкцій і війни для основних галузей промисловості, додають в ISW.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

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