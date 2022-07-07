Напружена ніч на Дніпропетровщині: російські окупанти двічі завдали удару

У ніч проти 7 липня російські окупанти двічі обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Ворог поцілив по селу Мар‘янське. Унаслідок обстрілу там перебито лінії електромереж. Без жертв.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Також окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольська та Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.

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"Щодо вчорашнього обстрілу Покровської громади: один з трьох постраждалих залишається у вкрай важкому стані. Відомо, що двоє постраждалих – це велосипедисти, які проїжджали повз підприємство", - зазначив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла тихо, наразі у всіх громадах ситуація контрольована. Російських окупаційних військ в області немає.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомий чоловік у формі розстріляв собаку з цуценятами на заправці. Чоловік виявився військовий. Його знайшли та затримають.

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