У Дніпрі здорожчає проїзд у маршрутках: названо дату і вартість

У Дніпрі здорожчає проїзд у маршрутках: названо дату і вартість

Вартість проїзду перевізники вимушені підвищити до 15 і 18 грн через здорожчання пального.

У Дніпрі від 9 липня проїзд у маршрутках здорожчає до 15 гривень. Зі знижкою за учнівським квитком - 11 гривень.

Про це повідомляє міська рада.

Водночас проїзд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 коштуватиме 18 грн, а за учнівським – 13 грн.

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"П'ять цих маршрутів мають протяжність понад 25 км і до того ж там невеликий пасажиропотік", - пояснили в міськраді.

Водночас 9 липня маршрути № 9 та № 92 відновлюють роботу за звичайною схемою руху і прямуватимуть до пл. Старомостової та Вокзальної відповідно.

Щодо вартості проїзду в електротранспорті та метрополітені, то тариф залишається незмінним – 8 грн. Для школярів за наявності учнівського квитка проїзд у трамваях, тролейбусах та метро – безкоштовний.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомий чоловік у формі розстріляв собаку з цуценятами на заправці. Чоловік виявився військовий. Його знайшли та затримають.

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