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Moody's повідомило про дефолт Росії

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Moody's повідомило про дефолт Росії

Фото: Associated Press

Рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за єврооблігації.

27 червня сплив строк для виплати 100 мільйонів доларів прострочених платежів по державних облігаціях.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням”", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 червня президент РФ Володимир Путін видав указ про виплату зовнішнього боргу в рублях. У Moody's наголосили, що розглядатимуть такі виплати як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати в рублях в договірних умовах.

Оголошення державою дефолту знижує її кредитні рейтинги, країна втрачає можливість залучати нові займи, а це призводить до глибшої стагнації економіки.

Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт. РФ порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

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Дата публікації
Перегляди
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