З'явилось відео моменту ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці

Момент прольоту ракет зафіксувала камера спостереження.
У Мережі з'явилося відео з моментом влучання російських ракет російських по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня.
У момент удару в ТЦ перебувало щонайменше тисяча людей.
Після прильоту у місцях влучання піднялися клуби диму.
Під час атаки на Кременчук російські загарбники застосували ракети X-22, які запустили з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3.
Ракета Х-22 "Буря" – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Приблизна вартість ракети – $300-500 тис.
Її вага становить 5 тонн, а дальність польоту – 300 км.
Тактико-технічні характеристики ракети:
- висота польоту: 11,5 -12,5 км;
- стартова маса: 5 635 кг;
- швидкість польоту: 3,5 махи;
- дальність стрільби: 140-300 км;
- висота застосування: 10 км.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.
Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.
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