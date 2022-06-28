З'явилось відео моменту ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці

З'явилось відео моменту ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці

Момент прольоту ракет зафіксувала камера спостереження.

У Мережі з'явилося відео з моментом влучання російських ракет російських по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня.

У момент удару в ТЦ перебувало щонайменше тисяча людей.

Після прильоту у місцях влучання піднялися клуби диму.

Під час атаки на Кременчук російські загарбники застосували ракети X-22, які запустили з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3.

Ракета Х-22 "Буря" – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Приблизна вартість ракети – $300-500 тис.

Її вага становить 5 тонн, а дальність польоту – 300 км.

Тактико-технічні характеристики ракети:

висота польоту: 11,5 -12,5 км;

стартова маса: 5 635 кг;

швидкість польоту: 3,5 махи;

дальність стрільби: 140-300 км;

висота застосування: 10 км.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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