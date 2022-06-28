Окупанти викрали міського голову Херсона

У Херсонській області окупанти продовжують викрадати людей.

Російські загарбники викрали та вивезли у невідомому напрямку міського голову міста Херсон Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляють на сайті Херсонської міськради.

"Сьогодні російські окупанти викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Наразі про його місцеперебування нічого невідомо", - йдеться в повідомленні.

Херсонський напрямок тримається, тому що там основна лінія фронту зараз, ЗСУ потроху просуваються, але ворог намагається відбивати свої позиції артилерійським вогнем, застосовуючи авіаційні удари.

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