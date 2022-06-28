Україна повернула додому 46 тіл українських воїнів.

Обмін відбувся у Запорізькій області.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції України.

Як стало відомо, в Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тіл загиблих військових.

“Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України”, - розповіли в управлінні.

Нагадаємо, що у Маріуполі під час розбирання завалів підірвалися двоє хлопців.

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