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Один із рятувальник постраждав під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці - Монастирський

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Один із рятувальник постраждав під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці - Монастирський

Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Рятувальник отруївся чадним газом.

Під час ліквідації наслідків пожежі у торговельно-розважальному центру у Кременчуці, який окупанти обстріляли ракетами, постраждав один із рятувальників. 

Також серед постраждалих є одна дитина, її життю нічого не загрожує. 

Про це 28 червня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу у Кременчуці. 

"В нас є, на жаль, і один потерпілий серед рятувальників. Він учора потрапив до лікарні через швидкість розбирання, через те, що під час витягування тіл було отруєння чадним газом. Зараз з ним все добре, але він також постраждав", - сказав міністр.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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