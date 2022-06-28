У Білорусі помітили рух ракетних комплексів С-400: що відомо

У Білорусі помітили чергову активність військової техніки.

У Гомелі 28 червня на трасі зафіксували колону зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" із заряджаючими машинами.

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Колона ЗРК С-400 "Тріумф" рухається трасою М10 об'їзною Гомеля. Відомо, що в колоні близько чотирьох авто, які заряджають, і одна одиниця ЗРК "С-400".

До цього, близько 7:30, рухалися з боку Речиці на Гомель, колона може повернути на військовий аеродром у Зябрівці.

Зауважимо, що С-400 — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Як повідомлялося, у білоруському Гомелі помітили ешелон із САУ та танками.

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