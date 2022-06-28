Уряд виплатив понад 17 млрд допомоги внутрішнім переселенцям в Україні

Внутрішньо переміщеним особам виплачують по дві та три тисячі гривень.

Уряд виплатив близько 17,2 мільярда гривень допомоги на проживання 2,3 мільйонам внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Про це 28 червня повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Відповідно до рішення уряду, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень ;

; для інших осіб - 2 000 гривень.

Допомога надається українцям, які перемістилися з тимчасово окупованого Криму, а також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні.

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня заявку на відшкодування відповідних втрат.

Нагадаємо, попри воєнний стан, підвищення пенсій відбувається згідно з графіком. Крім пенсій, українцям нараховують і вікову доплату. Коли отримають доплату до пенсії українці віком 70+ - у матеріалі ТСН.ua.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції України

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