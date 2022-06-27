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Експерт розповів, скільки солдатів Білорусь може виставити проти України

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Експерт розповів, скільки солдатів Білорусь може виставити проти України

Фото: Associated Press

Росія повернула авіацію на територію Білорусі та ввела ракетні війська.

Зокрема ракетні комплекси “Іскандер”, які можуть бити по цілям на відстані до 500 кілометрів.

Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляється, “Іскандери” Росія розташувала вздовж кордону з Україною - стоять вони на відстані 40-50 кілометрів. Зі свого боку Білорусь постійно проводить навчання з батальйонно-тактичними угрупуваннями.

“Ми рахуємо, що Білорусь може виставити десь 20-25 батальйонно-тактичних груп - це десь 17-18 тисяч особового складу. Це контрактники. Бо більша частина армії Білорусі - строковики і наврядчі вони будуть в захваті від того наказу, який може віддати Лукашенко”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Путін вперше від початку активної фази війни проти України здійснить закордонні візити.

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