Експерт розповів, скільки солдатів Білорусь може виставити проти України

Експерт розповів, скільки солдатів Білорусь може виставити проти України

Росія повернула авіацію на територію Білорусі та ввела ракетні війська.

Зокрема ракетні комплекси “Іскандер”, які можуть бити по цілям на відстані до 500 кілометрів.

Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як повідомляється, “Іскандери” Росія розташувала вздовж кордону з Україною - стоять вони на відстані 40-50 кілометрів. Зі свого боку Білорусь постійно проводить навчання з батальйонно-тактичними угрупуваннями.

“Ми рахуємо, що Білорусь може виставити десь 20-25 батальйонно-тактичних груп - це десь 17-18 тисяч особового складу. Це контрактники. Бо більша частина армії Білорусі - строковики і наврядчі вони будуть в захваті від того наказу, який може віддати Лукашенко”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Путін вперше від початку активної фази війни проти України здійснить закордонні візити.

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